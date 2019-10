Русија има више тенкова него све државе НАТО-а заједно

Русија располаже најбројнијим парком оклопних возила у свијету. Они посједују више тенкова него све државе-чланице НАТО-а заједно, пише амерички лист We Are The Mighty, позивајући се на сајт Global Firepower.

У арсеналу Москве, како се наводи у чланку, налази се око 22.000 тенкова, док у европским државама које улазе у НАТО тај показатељ износи нешто више од 11.000. Заједно са САД и Канадом број тенкова износи 18.000. Међу државама НАТО-а највише тих оклопњака има Турска – 3.200.

Раније је представник Здруженог комитета начелника америчког штаба Џозеф Данфорд изјавио да посљедњих година НАТО губи војну превласт над Русијом. Према ријечима генерала, министри одбране земаља НАТО-а признају да је Русија конкурент у војној сфери и да је предност НАТО-а над њом нестала.

Познати војни експерт Игор Коротченко, коментаришући ријечи Данфорда, нагласио је да такво признање доказује да новац који је уложен у војну сферу није џабе потрошен.