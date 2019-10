Ердоган завршио посјету Србији, Вучић га испратио (ФОТО)

- Изражавам искрено задовољство због ваше поновне посјете Србији и надам се да ћете у будућности неупоредиво чешће долазити у нашу земљу. Срећан пут - написао је Вучић на свом инстаграм налогу "Будућностсрбијеав", уз фотографију са аеродрома.

Првог дана посјете, поред састанка двојице предсједника, одржана је сједница Високог савјета за сарадњу Србије и Турске, а размијењено је и потписано девет споразума између двије државе.

