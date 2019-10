Низ напада у центру Манчестера (ФОТО/ВИДЕО)

Полиција је потврдила да је више људи повријеђено у нападу, јавља Индепендент.

Из Хитне помоћи кажу да су љекари збринули четири осебе.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw — John Greenhalgh (@JohnGre07881147) October 11, 2019

Ухапшен је мушкарац у четрдесетим годинама због сумње да је извео напад у ком је неколико људи избодено у тржном центру Арндале у Манчестеру.

Полиција јавља да није било смртних случајева.

Our reporter @RebeccaDayMEN is at the Exchange Square side of the Arndale... https://t.co/zzolLPV0L2 — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 11, 2019

На фотографијама и снимцима на друштвеним мрежама види се као полиција ставља лисице осумњиченом нападачу.