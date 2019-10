Федерер послије велике драме елиминисан од Зверева (ВИДЕО)

Нијемац је одиграо сјајан меч, баш као и Швајцарац, а побједа је на крају припала млађем тенисеру – 6:3, 6:7 (7), 6:3.

Зверев ће у полуфиналу ће играти против Матеа Беретинија или Доминика Тима, чији је меч сљедећи на програму у Шангају.

Раније у току дана пласман у полуфинале обезбиједили су Медеведев, победом над Фоњинијем, и Циципас, тријумфом над Ђоковићев.

Зверев је играо перфектно у првом сету, освојио је чак 89 одсто поена на први сервис и 80 на други. Није морао да спасава ниједну брејк лопту, што говори о сјајној игри.

