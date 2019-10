Близу 100.000 људи евакуисано због пожара у Лос Анђелесу (ФОТО/ВИДЕО)

Власти Лос Анђелеса су саопштиле да је ватра ношена вјетром дуж сјеверног дијела овог града уништила најмање 25 кућа, а 23.000 кућа је под наредбом за евакуацију.

Шеф ватрогасаца Ралф М. Теразас рекао је да је ватра букнула у четвртак у 21 сати и захватила површину од 18 километара квадратних до јутрос.

Пожар и даље није под контролом и пријети да захвати куће у окружењу.

Школе и универзитети су затворени, а саобраћај на главним путевима је заустављен.

A pair of wildfires have destroyed dozens of homes near Los Angeles and forced the evacuation of hundreds of residents, fire officials said on Friday, October 11, days after authorities ordered power cuts across the state to prevent more blazes. pic.twitter.com/OcIYCQX5WQ