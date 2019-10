УЕФА истражује Тосунов гест

Турска је побиједила Албанију резултатом од 1:0 и стрелац гола Ченк Тосун је погодак поздравио војним поздравим.

Турска војска покренула је прошле седмице офанзиву против сиријских Курда.

Тосун је објавио фотографију војног поздрава и на Инстаграму уз поруку - За наш народ, посебно за оне који ризикују животе.

Турска фудбалска федерација, такође је на Инстаграму објавила фотографију репрезентативаца и стручног штаба како салутирају у свлачионици.

Портпарол УЕФА Филип Таунзенд истакао је да би турски поздрав "могао да изгледа као провокација".

- Могу да гарантујем да ћемо размотрити ситуацију - нагласио је Таунзенд.

Ülkemiz için, mehmetçiklerimiz için, şehitlerimiz için For our nation, especially for the ones who are risking their lives for our nation#TosunPasa

