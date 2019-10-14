У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано и топло вријеме, са малом облачношћу.

Јутро је ведро са малом локалном облачношћу и маглом око ријека и по котлинама, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана натпросјечно топло за ово доба године.

Највиша дневна температура од 21 до 27, на планинама око 19 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар јужног смјера, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.