Патријарх Иринеј 16. новембра освештаће обновљени храм у Кућанцима

Његова светост патријарх српски Иринеј прихватио је позив да 16. новембра у Кућанцима /родном мјесту блаженопочившег патријарха Павла/ освешта обновљени храм Светих апостола Петра и Павла, у оквиру прославе осам вијекова аутокефалности Српске православне цркве на нивоу Епархије славонске.

На званичном сајту СПЦ објављено је да је патријарх Иринеј данас у Патријаршији у Београду примио Његово преосвештенство епископа славонског Јована у пратњи пароха и православних вјерника из Кућанаца и да су га они том приликом позвали да освешта храм у том мјесту.

У саопштењу је наведено да је патријарх Иринеј прихватио позив на радост преосвећеног владике славонског Јована и вјерног народа Славоније.