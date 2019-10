Барселона: Нови отказани летови,170 повријеђених у протестима (ФОТО)

Други највећи аеродром у земљи је главно поприште протеста, гдје се окупљају хиљаде људи протестујући због пресуде каталонским званичницима који су организовали недозвољени референдум о отцјепљењу те шпанске покрајине 2017. године, преноси Ројтерс.

Најмање 170 особа, међу којима 40 полицајаца, повријеђено је у сукобима учесника протеста и припадника полицијске јединице за разбијање демонстрација код међународног аеродрома у Барселони и другим мјестима у Каталонији, на сјевероистоку Шпаније.

