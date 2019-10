Партизан остао непобједив у Еврокупу (ФОТО/ВИДЕО)

Црно-бели су прекинули низ Литванаца од шест побједа и реванширали им се и за два пораза у прошлосезонском издању Еврокупа.

Вицешампион Србије је тријумфом дошао до максималних 3/3 у другом најелитнијем такмичењу у Европи, док је Ритас уписао други неуспјех, послије дебакла у Лиможу.

What an in-bounds play: @ngordic20 lets @TheRealWillMo42 fly for the monster alley-oop dunk!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kPbYhL2y8P