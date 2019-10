Стоичков критиковао хулигане, а онда заплакао пред милионима гледалаца (ВИДЕО)

Цијела "држава" дигла се на ноге након расистичког скандала у Софији, а један од оних који је то најемотивније доживио је Христо Стоичков.

Легенда бугарске репрезентације и Барселоне није остала мирна у једној америчкој ТВ емисији на шпанском језику, а која се дотакла велике срамоте.

- Утакмица на којима се тако нешто догађа треба прекидати одмах. Клубове и репрезентације тј. Савезе чији навијачи тако нешто раде мора се, као што се једном направило енглеским клубовима, избацити из свих међународних такмичења на пет година. Навијачима забранити приступ на трибине стадиона - викао је Стоичков па гануто и посрамљено погнуо главу кад га је водитељка питала "Да се разумијемо: и клубове и репрезентације?"

- Да! Мислиш да ми није тешко то рећи о мом народу и о мојој земљи, да је мени лако ово говорити?! Тешко ми је! - рекао је Стоичков па погнуо главу да се не види како плаче.

- Легендо, ти ово ниси заслужио - само неке су од порука које је добио након емотивне реакције.

Свијетом су одјекнуле сцене како бугарски навијачи током цијеле утакмице тамнопуте енглеске фудбалере вријеђају мајмунским гласањем и нацистичким поздравима.

Conmovido hasta las lágrimas! @hristo8oficial mostró así su frustración tras los lamentables incidentes de racismo en su natal Bulgaria durante el partido ante Inglaterra . Con todo razón!

