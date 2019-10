Трамп писао Ердогану: Не буди "опасан момак", памтиће те као ђавола

На почетку кратког писма, које је на Твитеру објавила новинарка медијске куће Фокс Триш Реган, Трамп турском колеги предлаже да постигну "добар договор".

- Не желите да будете одговорни за масакр хиљада људи, а ја не желим да будем одговоран за уништење турске економије, а учинићу то - навео је Трамп, који је већ увео неке санкције Турској и прујети да ће их проширити тако да ће оне бити разорне за турску привреду.

Трамп у писму истиче да је тешко радио да би ријешио неке од проблема Турске и поручује Ердогану да не разочара свијет.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt