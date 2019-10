Трамп најављује "сјајне вијести" из Турске

Доналд Трамп је најавио конференцију за медије у Анкари.

- Сјајне вијести из Турске. Ускоро конференција за медије са потпредсједником (Мајком Пенсом) и државним секретаром (Мајком) Помпеом. Хвала Ердогану. Милиони живота биће спасени - навео је Трамп.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!