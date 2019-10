Договор САД и Турске, Пенс каже да се Курди већ повлаче

Потпредсједник САД Мајк Пенс састао се данас са турским предсједником у Анкари.

Сиријске демократске снаге прихватиће споразум о примирју са Турском и учиниће све што је неопходно да би он био примијењен, рекао је је командант тих снага предвођених Курдима, Мазлум Кобани.

Кобани је рекао да је споразум само почетак и да помоћу њега неће бити постигнути циљеви Турске.

Он је додао да је споразум оганичен на дио сиријске границе са Турском између градова Рас ел-Аин и Тал Абјад.

На конференцији за медије је рекао да су постигли договор према којем ће Турска зауставити операцију у Сирији, како би се омогућило повлачење сиријске курдске милиције, зване Јединице за заштиту народа, у наредних 120 часова.

Према том договору, успоставиће се безбједносна зона широка 32 километра.

Пенс је рекао да договор представља велики допринос односима Вашингтона и Анкаре и да санкције неће бити уведене ако се договор спроведе у дело.

- Радићемо заједно како бисмо имплементирали договор - рекао је Пенс и истакао да се курдске снаге већ повлаче.

