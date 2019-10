Незапамћено насиље у Барселони, синдикати позивају на генерални штрајк (ВИДЕО)

Демонстранти су палили столице кафића у монденској улици Рамбла де Каталуња у срцу туристичке четврти, протестујући због пресуда лидерима каталонских сепаратиста који су учествовали у организацији неуспелог референдума о отцјепљењу.

Претходно су млади људи огрнути каталонским заставама мирно бацали лопте и прескакали конопац.

This is the violence in Catalan pro-independence protests: playing volleyball. pic.twitter.com/cSLcpNN5bH

Раније јуче, хиљаде студената биле су на улицама, а неки су јајима гађали штитове полиције за сузбијање нереда.

Демонстранти из више градова Каталоније кренули су у сриједу у протестни марш са намјером да до петка стигну у Барселону, а синдикати позивају да тог дана буде одржан генерални штрајк.

The group of Spanish ultra-nationalists responsible of the brutal aggression shouts "Long live (dictator) Franco!" while running towards the Catalan pro-independence supporters. Europe, open your eyes.#SpainIsAFascistState#StandUp4Cataloniapic.twitter.com/sw7MywWPjs