Авион са средњошколцима склизнуо с писте (ФОТО)

За сада није познато да ли има повријеђених, али је школски званичник рекао да су чланови пливачког тима добро и да су ишли да једу пицу након иницидента.

Penair Saab 2000 substantially damaged after runway excursion at Unalaska Airport, Alaska. At least four injured of the 38 passengers. https://t.co/vNizGKm4rC pic.twitter.com/GFS4jOXEs8