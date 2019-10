Нови Трампов бисер: САД и Италија су пријатељи још од времена старог Рима (ВИДЕО)

- Сједињене Америчке Државе и Италију везују заједничко културно и политичко насљеђе које датира хиљадама година од времена древног Рима - изјавио је Трамп, наводи се на налогу Бијеле куће на Твитеру.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.



“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome."pic.twitter.com/10Ib2h4O4e