Крајиновић у финалу Стокхолма

Крајиновић је изгубио почетни сет, али је добио наредна два и послије 130 минута игре славио је са 4:6, 6:3, 6:3.

Без дилеме, ово је велики тријумф за тенисера из Сомбора и прилика да дође до прве АТП титуле у каријери, а за њу ће играти са бољим из меча Сугита - Шаповалов.

Крајиновић је прије двије године имао велику прилику када је играо у финалу Мастерса у Паризу, али тада је изгубио од Американца Џека Сока у три сета.

Током цијеле недјеље у Шведској, Филип је играо одлично, побиједио је Каспера Руда, Данијела Еванса, потом и Јапанца Јошихита Нишиоку, и ево сада и полуфиналисту Вимблдона и петог носиоца у Стокхолму.

Шпанац је био бољи ну почетном сету, начинио је брејк за 3:1, потом је водио са 4:2, али је Филип у седмом гему вратио брејк и потом изједначио на 4:4.

У наставку, Шпанац је успио још једном да дође до брејка и то у десетом гему.

Није то омело Крајиновића да настави са добром игром, уз два брејка повео је са 4:0 и ту предност није могао да испусти, па је убрзо стигао до 6:3 и изједначења у мечу.

У сету одлуке, Карењо Буста је у првом и трећем гему имао укупно три прилике за брејк, али је Крајиновић све то неутралисао, да би коначно начинио брејк у осмом гему и то без изгубљеног поена, да би потом одсервирао за велику побједу.

Побједнику турнира у Стоклохму слиједи 250 поена и награда од 109.590 евра.

Филип је побједом обезбиједио скок у Топ 50, највјероватније око 45. мјеста, а тријумф на турниру би му донио још већи напредак, био би негдје око 40. мјеста.

Cool as you like @filipkrajinovic makes a 2nd ATP Tour final of the year, battling past Carreno Busta 4-6 6-3 6-3 at @IntrumSthlmOpen! pic.twitter.com/88xtPKMtew