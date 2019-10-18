19/10/2019 | 18:45 | Извор: СРНА
Подгорица: Секретару Врховног државног тужилаштва још два мјесеца притвора
Подгорички Виши суд продужио је за још два мјесеца притвор бившем секретару Врховног државног тужилаштва Ненаду Вујошевићу, осумњиченом да је дио криминалне групе бизнисмена и власника Атлас групе Душка Кнежевића.
Суд је продужио притвор Вујошевићу због опасности од бјекства на приједлог Специјалног државног тужилаштва, саопштено је из Вишег суда.
Вујошевићу је притвор одређен у септембру због сумње да је починио кривично дјело противзаконити утицај.
Он је у телефонским разговорима са Кнежевићем тврдио да је подмићивао врховног државног тужиоца Ивицу Станковића, који је то демантовао.