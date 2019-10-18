19/10/2019 | 18:45 | Извор: СРНА

Подгорица: Секретару Врховног државног тужилаштва још два мјесеца притвора

Подгорички Виши суд продужио је за још два мјесеца притвор бившем секретару Врховног државног тужилаштва Ненаду Вујошевићу, осумњиченом да је дио криминалне групе бизнисмена и власника Атлас групе Душка Кнежевића.