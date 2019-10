Медведев отпутовао из Београда, испратио га Дачић (ФОТО)

Током вечере Вучић и Медведев су одржали здравице, а присутнима се културно-умјетничким програмом представио ансамбл "Коло".

"Уз песму `Ово је Србија` испратисмо нашег пријатеља", написао је Вучић на "Инстаграм" страници "Будућност Србије".

Након вечере, Медведев је отпутовао из Београда, а са Аеродрома "Никола Тесла" га је испратио министар спољних послова Србије Ивица Дачић.

Uz pesmu "Ovo je Srbija" ispratismo našeg prijatelja @damedvedev

