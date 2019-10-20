21/10/2019 | 13:28 ⇒ 13:32 | Извор: СРНА

У току рад по кривичној пријави против бивше директорке ШГ Врбања

У Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци у току је рад на провјери навода из кривичне пријаве коју је Шумско газдинство Врбања из Котор Вароша поднијело против бивше директорке Далиборке Керезовић, саопштено је из ове паравосудне институције.