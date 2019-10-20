21/10/2019 | 13:28 ⇒ 13:32 | Извор: СРНА
У току рад по кривичној пријави против бивше директорке ШГ Врбања
У Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци у току је рад на провјери навода из кривичне пријаве коју је Шумско газдинство Врбања из Котор Вароша поднијело против бивше директорке Далиборке Керезовић, саопштено је из ове паравосудне институције.
- Наведени предмет налази се у раду Окружног јавног тужилаштва Бањалука и у фази је провјера навода поднесене кривичне пријаве - наводе из тужилаштву.
Шумско газдинство Врбања поднијело је кривичну пријаву против бивше директорке овог газдинства Далиборке Керезовић због злоупотребе положаја и овлашћења и несавјесног рада. Керезовићева је са ове позиције смијењена прошле године.