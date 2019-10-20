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21/10/2019 |  13:28 ⇒ 13:32 | Извор: СРНА

У току рад по кривичној пријави против бивше директорке ШГ Врбања

У Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци у току је рад на провјери навода из кривичне пријаве коју је Шумско газдинство Врбања из Котор Вароша поднијело против бивше директорке Далиборке Керезовић, саопштено је из ове паравосудне институције.
Далиборка Керезовић - Фото: СРНА
Далиборка КерезовићФото: СРНА

- Наведени предмет налази се у раду Окружног јавног тужилаштва Бањалука и у фази је провјера навода поднесене кривичне пријаве - наводе из тужилаштву.

Шумско газдинство Врбања поднијело је кривичну пријаву против бивше директорке овог газдинства Далиборке Керезовић због злоупотребе положаја и овлашћења и несавјесног рада. Керезовићева је са ове позиције смијењена прошле године.