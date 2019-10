Партизанова школа најбоља у Европи!

Према ЦИЕС–овој листи екипа која је Европи дала највећи број младих фудбалера долази из Србије, а име јој је Партизан.

Партизан је дуго важио за другу најбољу фудбалску школу Старог континента, одмах иза Ајакса, а према истраживању Института за научна истржаивања у спорту, претекао је Ајакс и засјео на чело.

Ове године дали су чак 75 играча широм Европе и иза себе оставили Ајакс који је дао 72, док је Спортинг трећи са 63, а затим слиједе Динамо Кијев са 62, Динамо Загреб са 60, па Црвена звезда са 59, а одмах испод ње је и Војводина која је дала 56 фудбалера, колико и прашка Спарта.

Top training clubs for players in 31 European top divisions: @FKPartizanBG takes the lead ahead of @AFCAjax and @Sporting_CP Congratulations More in last @CIES_Football Weekly Post https://t.co/mK1MSwKWt9 pic.twitter.com/h6eBt3m6jo