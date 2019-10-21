22/10/2019 | 07:45 ⇒ 10:10 | Извор: РТРС
Додик на Факултету политичких наука о новим студијским програмима
Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик посјетиће Факултет политичких наука у Бањалуци гдје ће разговарати са руководством ове високошколске установе о новим студијским програмима.
Састанку ће присуствовати министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске Срђан Рајчевић и ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин.
Факултет политичких наука у Бањалуци ове године спремио је четири нова студијска програма на првом циклусу студија.