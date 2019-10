Далас: Проглашена декларација о катастрофи (ФОТО/ВИДЕО)

Удари вјетра који је погодио Далас достизали су 140 километара на сат, а у 16 округа у тексасу проглашена је декларација о катастрофи, преноси АП.

Неколико кућа је озбиљно оштећено недалеко од аеродрома, док сам аеродром није претрпио материјалну штету.

У источној Оклахоми три особе су погинуле, од којих двоје тинејџера који су умрли од тровања угљен диоксидом док су покушавали да упале свјетло, док је једна особа страдала када је дрво пало на њену кућу.

На аеродрому у северном Тексасу и Арканзасу отказани су летови на, као и на међународном аеродрому у Даласу.

