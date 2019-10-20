У Републици Српској почиње кампања "Читајмо заједно" коју Министарство просвјете и културе проводи заједно са Заводом за уџбенике и наставна средства, Источно Ново Сарајево.

Ову кампању у Бањалуци ће званично најавити министарка просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић.

Она ће разговарати и са члановима Одбора за реформу образовања и експертског тима о предстојећим корацима у реформи предшколског, основног и средњег образовања у Републици Српској.