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23/10/2019 |  08:20 | Извор: РТРС

Почиње кампања "Читајмо заједно"

У Републици Српској почиње кампања "Читајмо заједно" коју Министарство просвјете и културе проводи заједно са Заводом за уџбенике и наставна средства, Источно Ново Сарајево.
Књига - Фото: РТРС
КњигаФото: РТРС

Ову кампању у Бањалуци ће званично најавити министарка просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић.

Она ће разговарати и са члановима Одбора за реформу образовања и експертског тима о предстојећим корацима у реформи предшколског, основног и средњег образовања у Републици Српској.