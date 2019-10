Француска: Мушкарац се затворио у музеј, пријети на арапском

У току је полицијска интервенција која је почела јутрос у Сент-Рафаелу у Вару на југу Француске, јавио је Ле Парисиен позивајући се на националну полицију.

Како се наводи, барем један човјек је затворен у археолошком музеју у Сен Рафаелу.

Франце Блеу је јавио, позивајући се на извор близак полицији да су на мјесту пронађени "забрињавајући натписи на арапском језику".

Како јављају француски медији, једна од порука на зидовима археолошког музеја Светог Рафаела је и "музеј ће постати пакао".

Полиција је формирала сигурносни обруч, а саобраћај у том подручју се преусмјерава.

Француски медији извјештавају да није јасно да ли је човјек наоружан и да ли има талаца.

#BREAKING Man holed up at museum in southern France, threatening messages in Arabic: police pic.twitter.com/68QhyPLAUB