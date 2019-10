Меси исписао историју Лиге шампиона (ВИДЕО)

То је јединствен учинак у свијету фудбала, јер ниједан играч прије Месија није успио да веже толики број сезона у којима је макар једном погодио мрежу ривала.

Ас Каталонаца био је стријелац на самом старту меча, муњевито је реаговао на асистенцију Артура и из прве матирао голмана чешког шампиона.

#SlaviaBarça | Lionel Messi's First #UCL goal of the season! SLP 0-1 FCB



pic.twitter.com/1SoP72t53d