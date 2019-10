Погледајте како су Ђоковић и Надал дочекани у Казахстану (ВИДЕО)

Двојици најбољих тенисера свијета приређена је топла добродошлица на аеродрому, а публика једва чека да види мајсторе на дјелу у магичном правоугаонику.

Надал је имао доста обавеза ван терена током викенда за нама јер се оженио. Он се на вјечну љубав заклео својој дугогодишњој дјевојци Ћиски, а свечани чин је био одржан на имању на Мајорци. За Шпанца ће овај егзибициони меч бити први од када је стао на луди камен.

