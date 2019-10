Манчестер (не)заслужено славио у Београду (ФОТО/ВИДЕО)

Иако су "црно-бијели" поражени од великог ривала, по игри и приликама заслужили су најмање бод.

Сјајна атмосфера на стадиону Партизана пред готово 30.000 гледалаца, на крају остала је ненаплаћена. Енглези са три бода из Београда сада су усмљени на врху табеле са седам бодова, а АЗ Алкмар је убједљивом побједом над Астаном (6:0), претекао "црно-бијеле". Холанђани имају пет, док је Партизан остао на четири.

Тренутак одлуке догодио се у 42. минуту када је Немања Милетић непрописно зауставио у продору младог Брендона Вилијамса, судија из Шпаније се није двоумио ни часа - показао је да је то пенал за Јунајтед. Антони Марсијал је био миран, сигурно је шутирао, лопта је отишла у десни доњи угао гола Партизана за 0:1.

Само који секунд раније Партизан је имао двије велике прилике, прво је Садик ударцем са 20 метара погодио стативу, а нешто касније Асано је из сличне позиције шутирао поред гола.

Стативу је погодио и Манчестер, Лингардов ударац зауставио се на оквиру гола у 37. минуту.

Добро је ушао Партизан и у друго полувријеме, Сума је имао одличну прилику коју је сам себи изборио дриблингом, али шутирао је право у голмана Ромера.

У 67. минуту двије спорне ситуације у шеснаестерцу гостију, али шпански арбитар оба пута је одмахнуо руком, не показјући на бијелу тачку. Штета је што ба стадиону "Партизана" нема ВАР система, јер поготово она друга ситуација накнадним гледањем, сасвим сигурно би промјенила одлуку арбитра.

No VAR means not handballs and no penalty #MUFC #UEL #partizan pic.twitter.com/qwUNbsNBoj