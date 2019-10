Пожар се шири Калифорнијом, наређена евакуација (ВИДЕО)

Амерички медији наводе да је 200.000 људи остало без напајања електричном енергијом.

Из калифорнијског Одјељења за шумарство и заштиту од пожара саопштено је да је ватра, која се ширила услед јаких вјетрова, до данас захватила површину од око 10.000 ари, преноси Ројтерс.

Lots of spot fires in #Geyserville vineyards from #KincadeFire, walked up to this blaze of wooden equipment pic.twitter.com/lIbdhqwIlv