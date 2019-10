Додик у Азербејџану: Покрет несврстаних значајан за мир, безбједност и сарадњу (ФОТО/ВИДЕО)

На маргинама скупа, Додик је имао низ билатералних сусрета са предсједницима Венецуеле, Кубе, Ирана, потпредсједником Индије и шефовима дипломатија Србије, Египта и Турске.

Уочи Самита, српског члана Предсједништва у Конгресном центру у Бакуу дочекао је предсједник Азербејџана Илхам Алијев, који је нагласио да му је велика част што се Додик одазвао позиву за учешће на Самиту Покрета несврстаних, те да је његово присуство веома значајно. Постојање Покрета несврстаних од изузетне је важности за свјетски мир, безбједност и сарадњу, истакао је Додик за Срну, након пленарне сједнице Покрета несврстаних.

- Како у самом зачетку тако и данас, сврха овог покрета је да пружи међународни баланс и унесе смиреност и стабилност у билатералне односе, не само држава чланица и посматрача Покрета несврстаних, већ и у свјетској арени. Увјерен сам да је управо мултилатерализам данас важнији него икад раније с циљем превладавања конфронтација свих врста уз уважавање различитости - истакао је Додик.

Додик је разговарао и с бројним шефовима држава и влада. Нагласио је да међудржавна неслагања треба да се рјешавају мирним путем, те да је његовањем вјерског, културног и националног идентитета уз прихватање различитости могуће обезбиједити суживот.

- Све земље региона већ су укључене у процес европских интеграција, па тако и БиХ која је опредијељена да кроз искрени дијалог јача мир, стабилност и поштовање људских права, потврђујући тиме ријешеност да одговори на изазове са којима се свака земља данас, регион, али и глобални свијет суочава - нагласио је српски члан бх. Предсједништва.

Током пленарне сједнице, поручено је да је потребно обезбиједити веће јединство и солидарност између чланова организације. Венецуела је након три године, предсједавање Покретом несврстаних званично предала Азербејџану, који је уједно и домаћин 18. Самита покрета несврстаних.

- Осамдесет одсто нафте и гаса пада на земље Покрета несврстаних. Ту се налази трећина територија на Земљи и 50 одстио свјетског становништва. Како неко онда може покушати да изврши притисак на нас у таквим околностима? Желимо да имамо мултиполарни свијет и ми ћемо се борити за то. То је темељ нашег покрета - рекао је Николас Мадуро, предсједник Венецуеле.

- Покрет несврстаних служи промоцији људских вриједности и показује посвећеност суверенитету, независности и територијалном интегритету свих земаља. Ово је манифестација поштовања, повјерења, као и повјерења у нашу земљу - поручио је Илим Алијев, предсједник Азербејџана.

The historic day for #Azerbaijan. Heads of State & Government of #NonAlignedMovement came together in #Baku for 18th Summit of the Movement. Now the chairmanship of the 2nd biggest political platform after @UN, #NAM during upcoming 3 years is on Azerbaijan. #NAMBakuSummit2019 pic.twitter.com/G5NBueTMiX