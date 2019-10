Ибрахимовић се у свом стилу опростио од Америке (ВИДЕО)

Његова екипа је изгубила у полуфиналу Западне конференције од градског ривала са 5:3, а шведски нападач забиљежио је гол и асистенцију.

Фанови Лос Анђелеса вријеђали су 38-годишњег нападача, а он им је одговорио тако што се ухватио за "понос", да би на конференцији наставио у свом стилу.

- Они су ми добацивали нешто. Нисам био прост. Ово је као тренинг за мене. Стадион је превише мали за мене, а посао је превише лак - рекао је Ибрахимовић.

Ibrahimovic walks off the pitch (for the final time?) With his junk in his hand pic.twitter.com/DY0mveFASV