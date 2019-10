Скривио пенал док се загријавао иза гола (ВИДЕО)

Ријеч је била о утакмици популарне "Цвајте" између Холштајн Кила и Бохума (2:1). Срећом по Кил, потез Ебервина није утицао на крајњи исход.

Шта се заправо догодило? Играо се 37. минут када је при резултату 1:0 за Кил, екипа Бохума била у нападу. Ганвула је био у прилици, шутирао је, али лопта је ишла далеко од десне стативе.

Тада је на сцену ступио Ебервин, који се са још неколико играча загријавао иза гола домаће екипе.

Он је једноставно шутнуо лопту и вратио је у игру иако она још није напустила границе терена, тачније, била је на линији.

Судија је на рекламацију из ВАР студија погледао снимак, показао на пенал за Бохум, а Ебервину жути картон.

Warming substitute Michael Eberwein from Holstein Kiel stops the ball on the line. He gets the yellow card, Bochum the penalty.pic.twitter.com/dqlumSkAW8