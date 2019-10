Астероид који је истребио диносаурусе, уништио и све што је било веће од пацова (ФОТО)

Велики број откривених фосилних остатака из Колорада открива је детаље о томе, како су се сисари и биљке опоравили и развијали послије разорног удара, на мјесту данашњег полуострва Јукатан на југоистоку Мексика.

Током удара, ослобођена је висока температура, док су разне честице смањиле проток Сунчеве свјетлости, што је уништавало биљни и животињски свијет.

Сматра се да је тада више од три четвртине врста на Земљи нестало.

Али живот се вратио, а копнени сисари почели су поново да се развијају.

