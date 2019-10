Јокић има исто трипл-даблова ко сви остали центри заједно

Денвер наредну утакмицу игра у ноћи између понедјељка и уторка против Сакраменто Кингса. Јокић је против Финикс Санса забиљежио трипл-дабл, 29. у каријери у утакмицама регуларног дела сезоне (23 поена, 14 скокова, 12 асистенција).

Он је тиме престигао легендарног Мајкла Џордана, са којим је био изједначен на 28 трипл-даблова у каријери.

Ту није крај импозантној статистици момка из Сомбора, како је навео коментатор Денвер Нагетса Крис Марлоу.

- Као што знате, Никола Јокић сада има 29 трипл-даблова у својој младој каријери. Оно што можда не знате је да он има исто трипл-даблова колико и сви остали центри који су тренутно у НБА лиги заједно - написао је Марлоу поставивши српску заставу уз свој коментар.

Никола је један од четворице играча који су ове сезоне успјели да забиљеже трипл-дабл, уз Луку Дончића, Расела Вестбрука и Јаниса Адетокумба.

As you may know, Nikola Jokic now has 29 career triple doubles in his young career. What you may not know, he has as many triple doubles as every other active center has...combined! Huar!