Филипини: Снажан земљотрес на острву Минданао (ФОТО/ВИДЕО)

У саопштењу се наводи да је земљотрес затресао зграде и да су мјештани изашли из школа и канцеларија.

Из Института истичу да се потрес догодио на око 26 километара сјевероисточно од општине Тулунан у покрајини Котабато.

За сада нема извјештаја о жртвама, нити о већој материјалној штети, али се очекује још неколико потреса, те су из Института савјетовали мјештанима да остану изван зграда.

Земљотрес се осјетио и у оближњим покрајина и градовима, укључујући Давао, родни град предсједника Филипина Родрига Дутертеа и један од најнасељенихих градова у земљи.

LOOK | The 6.4 magnitude #earthquake that struck some areas of Mindanao Tuesday damaged portions of the Bureau of Internal Revenue building in Kidapawan City. | via Noel Punzalan/Photos courtesy of BIR Kidapawan pic.twitter.com/nOShw9U1aB