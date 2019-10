Пожари на југу Србије; Ангажовано више од 200 ватрогасаца (ФОТО/ВИДЕО)

У дijелу општине Трговишту проглашена је ванредна ситуација због пожара.

На територији општине Трговиште ватра је захватила ниско растиње и дрвеће на планинском подручју општине, ка сусjедном Босилеграду.

На планини Видојевици, код Прокупља, гори више од 30 хектара шуме и ниског растиња.

PRAY FOR STARA PLANINA!!!! @manuchao

The village that you have visited few days ago is in danger as well as the whole Stara Planina pic.twitter.com/4rpnXtneeN