Златан: Шпанијо, враћам се! (ВИДЕО)

Ибрахимовићу у децембру истиче уговор са Лос Анђелес Галаксијем, извјесно одлази и зато је његов сваки корак по лупом.

Упркос томе што није јасно објаснио о чему се ради, што је у његовом стилу, 38-годишњи фудбалер изазвао је помпу.

- Здраво Шпанијо. Погодите шта има ново? Враћам се у Шпанију - поручио је Ибрахимовић путем друштвених мрежа.

У Шпанији је провео само једну сезону, 2009/2010, у дресу Барселоне и касније отишао уз размирице са тадашњим тренером Пепом Гвардиолом.

За тим са Ноу Кампа постигао је 22 гола на 46 утакмица, потом је прешао у Милан, Пари Сен Жермен и Манчестер јунајтед, а раније је био члан и Интера, Јувентуса, Ајакса и Малмеа.

Zlatan to La Liga confirmed?!

A post shared by ESPN FC (@espnfc) on Oct 29, 2019 at 4:31am PDT