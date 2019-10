Тамп: Убијен и насљедника Ал Багдадија

- Управо је потврђено да су амерички војници убили прву замјену Абу Бакр ал-Багдадија. Највјероватније би преузео прво мјесто - навео је Трамп на Твитеру.

Трамп није прецизирао на кога мисли, али су САД у понедјељак потврдиле да је убијен портпарол такозване Исламске државе Абу ал Хасан ал Мухаџир, који је важио за другог човјека те екстремистичке организације, преноси Ројтерс.

Курдске снаге у Сирији су у недјељу саопштиле да је Мухаџир убијен у заједничкој акцији курдских и америчких трупа на сјеверу Сирије и да је ликвидиран у наставку операције у којој је претходно погинуо лидер ИД Абу Бакр ал Багдади.

Курдске снаге су саопштиле да је Мухаџир био "десна рука" лидера ИД Багдадија.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!