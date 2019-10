Београд за чланство у ЕУ и добре односе с другима (ФОТО)

Вучић је послије састанка са предсједником Европске комисије Жан-Клодом Јункером новинарима у Бриселу рекао да је Србија суверена земља и да ће се тако понашати.

- Бићемо на европском путу, али никоме није јасно шта ће се збивати у ЕУ - рекао је Вучић, пренијели су београдски медији.

Према Вучићевим ријечима, Јункер и европски комесар за питања проширења и политику сусједства Јоханес Хан увијек су показивали велико поштовање према Србији.

- Очекујте рационалан приступ ЕУ и европским интеграцијама, али не неки страховити ентузијазам и огромну енергију - рекао је је Вучић.

Он је најавио да ће за мјесец дана путовати у Иран, захваливши тој земљи што је Славици Бурмазовић данас враћено троје дјеце, које је њен бивши супруг, држављанин Турске, одвео у Иран.

- Идем да се захвалим нашим иранским пријатељима и да видим да ли има могућности за нове уговоре. Ми смо независна, суверена земља и ни од кога да тражимо дозволу за били шта - рекао је Вучић.

"Srpski vinjak je našao svoje tržište i u Briselu, i u Moskvi. Ponosan na prijateljstvo sa predsednikom #EK Žan Klod Junkerom."

