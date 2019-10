Представљен тродјелни, склопиви "паметни" телефон (ФОТО/ВИДЕО)

Произвођач телефона којима припадају брендови попут Палма, Блекберија и Алкатела, развио је сопствене моделе склопивих телефона.

Нови модел има двије опруге које се могу савијати у различитим правцима.

Када се уређај потпуно отвори, има екран од 25,4 центиметра.

Могу се користити један, два или три дијела екрана.

На задњем панелу је камера, а посједује и предњу камеру.

What are your first impressions of TCL's foldable phone prototype? Just right, or one hinge too many? https://t.co/7SZUnvrFkO pic.twitter.com/qKYKE4wR8c