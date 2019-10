Далас бољи од Денвера, нови трипл-дабл Николе Јокића (ВИДЕО)

Био је ово изједначен меч, са неколико смјена вођства. Маверикси су дуел коначно преломили почетком посљедње дионице, у којој је, у уводних четири минута, Денвер постигао само четири поена.

Гледајући само посљедњу четвртину, Далас је за шест минута стигао до серије од 20:6.

Ово је, отприлике, био моменат буђења Нагетса, који су успјели завршницу меча да учине неизвјесном и веома узбудљивом.

Nikola Jokić hits Luka Doncic with that European flair pic.twitter.com/zmk3hzqgMD

Далас није имао претјерано истакнутог појединца у својим редовима, али то је само зато што су чак деветорица кошаркаша постигла двоцифрен број поена. Макси Клебер и Рим Хардавеј постигли су по 14 поена, док је Лука Дончић стао на 12 поена, уз четири скока и пет асистенција.

Кристапс Порзингис је забиљежио дабл-дабл учинак, сачињен од 10 поена и 14 скокова.

Luka with the MAGIC to push the lead to 3 pic.twitter.com/2yD1uLvw6b