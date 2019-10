Судија прекинула меч да би се фотографисала са Каком (ВИДЕО)

Утакмицу је водио женски судија, а потезом у току меча изненадила је све на стадиону па и легендарног Бразилца Каку.

Она је без разлога зауставила игру и дала жути картон Каки, па извадила мобилни телефон и направила фотографију с бившим освајачем Златне лопте, чиме је изазавала смијех свих на терену, али и на трибинама.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him.pic.twitter.com/k3lUHJXd9N