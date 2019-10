Пакистан: 62 погинуло у запаљеном возу (ФОТО/ВИДЕО)

Полиција је саопштила да је пожар букнуо након што је експлодирала плинска боца коју су путници користили да би спремили доручак.

Калим Улах из службе за ванредне ситуације је изјавио да је неколико повријеђених особа у критичном стању пошто су извучени из пламена.

— NEWS: Fire caused by cooking gas stove engulfs passenger train in Pakistan, killing at least 62 people; many of the victims died when they jumped from the moving train pic.twitter.com/UyT7fWV5mM

Додао је да се страхује да ће број жртава расти, пренио је АП. Министар жељезнице је рекао да је већина путника погинула искачући из воза.

