Шок за Вориорсе, Кари сломио шаку (ВИДЕО)

Кари се повриједио средином треће четвртине послије продора под кош када се сударио са центром Санса Ероном Бејнсом

Кошаркаш Финикса је пао на Каријеву руку и одмах је било јасно да се ради о озбиљнијој повреди, јер је Стеф моментално напустио терен.

Steph Curry headed to the locker room after injuring his wrist and could not shoot the 2 free throws.pic.twitter.com/gsss5Q5Xku