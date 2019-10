Јовић: Хвала Мадрид (ВИДЕО)

Тако је бивши нападач Црвене звезде, Бенфике и Ајнтрахта послије 312 минута на терену без гола коначно затресао мрежу.

Лука је протеклих дана и недјеља био стално на мети критичара у шпанским медијима, а против Леганеса није имао среће јер је прије тог гола у трећем минуту надокнаде, у 74. минуту, недуго пошто је замијенио Бензему у игри, поништен његов гол на центаршут Луке Модрића.

Luka Jović is absolutely beaming after scoring his first goal in a Real Madrid shirt!

