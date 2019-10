Исламска држава објавила име новог лидера

Припадници америчких специјалних снага пратили су Багдадија на сјевероистоку Сирије и напали његов комплекс. Он је успио да побјегне у тунел гдје је активирао појас са експлозивом од чије је детонације погинио Багдади и његово двоје дјеце.

Багдади је проглашен лидером Исламске државе 2014. године када је ова организација преузела велике дијелове територије у Ираку и Сирији гдје су увели своју власт над цивилним становништвом.

У аудио-поруци објављеног на друштвеној мрежи Телеграм џихадисти су, такође потврдили смрт портпарола Абу ал Хасана ал Мухаџира који је погинуо у одвојеној заједничкој америчко-курдској операцији 27. октобра.

BREAKING: Audio from new official spokesman of #ISIS, “Abu Hamza al-Qurayshi.” Statement confirms Abu Hassan al-Muhajir's death, saying that he was a Saudi. Also confirms death of Baghdadi, announces "Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi" as new leader/"Caliph." pic.twitter.com/3li0H5Fr14