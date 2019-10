Покренут поступак опозива Трампа (ФОТО/ВИДЕО)

Двоје демократа, Колин Петерсон из Минесоте и Џеф ван Дру из Њу Џерсија, гласали су против, и сваки члан републиканаца гласао је против, преноси Гардијан.

- Резолуцијом се одређује наредна фаза истраге - рекао је демократа Адам Шиф.

"Article One of the Constitution gives the House the right to investigate the president, and we are taking our responsibility seriously," Dem. Rep. Jim McGovern says after accusing the White House of obstructing House impeachment inquiry. https://t.co/OzrDAzDZ9Y pic.twitter.com/i1g0qwwIB3

Једна од независних, некадашња републиканка Џастин Емаш, придружила се демократама у подршци резолуције.

Pelosi: "This Constitution is the blueprint for our republic—and not a monarchy.



"But when we have a president who says Article Two says I can do whatever I want, that is in defiance of the separation of powers. That's not what our Constitution says." https://t.co/OzrDAzDZ9Y pic.twitter.com/m5SeQoj7FA