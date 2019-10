Ђоковић у четвртфиналу Париза - 50. побједа у 2019. (ВИДЕО)

Видјело се да Новак изгледа доста боље него у мечу са Мутеом, али се ипак мучио са ритерном.

Едмунд је у Монтреалу елиминисао Ника Кирјоса и шокирао тениски свијет, а сада у Паризу је поновио такву партију против Ђоковића и гледали смо егал меч.

Први рекет свијета је поново успио да лако изађе на крај са Едмундом на свом сервису, али је играо веома слабо када је Британчев ред на сервис дошао и умјесто освајања првог сета било је 5:5.

Поново иста ствар - Ђоковић лако осваја гем, а потом пропушта двеиј брејк лопте и Едмунд је први сет потом послао у тај-брејк. Баш као и протув Мутеа, Ђоковић у тај-брејку излази као побједник, овога пута резултатом 9:7 и послије доста муке стиже освајање првог сета.

Наставило се са праксом из првог сета и тенисер који сервира имао је ту част да освоји гем. Тако је било све до гема број три, када је Ђоковић тотално надиграо Едмунда и направио брејк без изгубљеног поена.

Кајл Едмунд се фактички распао. Није успио да освоји ниједан једини гем до краја меча, па је Новак, чини се лако, освојио други сет и самим тим дошао до нове побједе, па се са 7:6, 6:1 пласирао у четвртфинале Париза.

A 10th #RolexParisMasters QF awaits @DjokerNole!



The four-time champion d. Edmund 7-6(7) 6-1 and will meet Tsitsipas in the last eight. pic.twitter.com/OD1S7uSJUG — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2019

Тамо ће играти са грчким тенисером Стефаносом Циципасом, а меч би требало да почне у петак од 16 часова.