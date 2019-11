Доналд Трамп се разводи... од Њујорка

- Намјеравам да останем у Бијелој кући још пет година, али послије тога ће мени и мојој породици Палм Бич бити стална адреса - написао је Трамп касно синоћ на Твитеру.

У серији твитова објаснио је да обожава Њујорк и људе који тамо живе, али да га упркос томе што плаћа милионе долара кроз порезе, у том граду локални политичари веома лоше третирају.

- Мало ко је третиран горе од мене - пожалио се Трамп додајући да му је одлука о пресељењу мрска, али да је најбоља за све.

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of.....